عطل يضرب الإنترنت في اليمن وهذا ما يحدث الأن

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد اليمن ، تدهور في خدمة الانترنت منذ ساعات ، وهناك ضغف غير طبيعي في الأنترنت الثري جي والاسلكي.

ويقول مستخدمون أنهم يواجهون شبه توقف بخدمات الأنترنت وعدم القدرة على التصفح او أستخدام واتساب وفيس بوك ،وتطبيقات التواصل وكذه التصفح والبحث دون أن يعرفوا السبب .

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