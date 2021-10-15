محمد بن مسعود - الدمام - تشهد اليمن ، تدهور في خدمة الانترنت منذ ساعات ، وهناك ضغف غير طبيعي في الأنترنت الثري جي والاسلكي.
ويقول مستخدمون أنهم يواجهون شبه توقف بخدمات الأنترنت وعدم القدرة على التصفح او أستخدام واتساب وفيس بوك ،وتطبيقات التواصل وكذه التصفح والبحث دون أن يعرفوا السبب .
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كانت هذه تفاصيل خبر عطل يضرب الإنترنت في اليمن وهذا ما يحدث الأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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