محمد بن مسعود - الدمام - مصير مؤلم لدبابة تابعة للحوثيين كانت تختبئ في مكان لا يخطر على بال في مارب

حصل موقع ” اليمن السعيد ” على صورة لدبابة تابعة لقوات الحوثيين ، كانت مخفية تحت شجرة لتفادي ضربات التحالف لكنه جرى استهدافها وتدميرها بالكامل . وقصفت طائرات التحالف، الداعمة لقوات هادي، دبابه تابعة للحوثيين جهة وادي جراذا قبلي في مدينة حريب بمارب. قد يهمك ايضاً وقال التحالف في اليمن، إن “مقاتلات التحالف نفذت 36 غارة جوية ضد الحوثيين خلال الـ 24 الساعة الماضية، في مديرية العبدية جنوبي مأرب”. وأضاف في بيان، أن “الغارات الجوية استهدفت عتاد وعناصر لقوات الحوثي في العبدية”

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