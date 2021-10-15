روسيا وفنزويلا تبحثان التعاون في قطاع الطاقة والفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة في موسكو، مع طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي التعاون في قطاع الطاقة والفضاء. موسكو – سبوتنيك. وقال مكتب نائب رئيس الوزراء لوكالة “سبوتنيك”: “سيتم خلال اللقاء تبادل شامل للآراء حول القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي”. هذا وأعلنت فنزويلا في وقت سابق أنها ستستورد الأنسولين الروسي، والتعاون مع مؤسسة روستيخ” الروسية الحكومية، التعاون في مجال الطاقة. تابع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

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