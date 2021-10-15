شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر شهرين.. فسح صيد «الكنعد» بساحل الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق غدا السبت، فسح صيد أسماك الكنعد على ساحل الخليج العربي، وذلك بعد فترة حظر بواسطة شباك «المناصب والغزول»، استمرت أكثر من شهرين.شباك خيشوميةوأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن قرار الحظر التي سبق أن أعلنت عنه الوزارة والذي بدأ من 15 أغسطس حتى اليوم، كان يشمل حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك الصيد الخيشومية «المناصب، والغزول»، وعلى أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام.

حسن التعاونولفت م. المطيري، إلى أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن تطبيق حظر الصيد بواسطة الشباك الخيشومية يستهدف الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد، لأن الصيد بواسطة تلك الوسيلة يعتبر عشوائيا وليس انتقائيا مثل باقي الوسائل، والتي تساعد في الحفاظ على الصغار وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض. مشيرا إلى حسن تعاون جميع الصيادين وتحملهم المسؤولية حيال تطبيق القرار خلال الفترة الماضية، كما حثهم على التقيد بصيد الأسماك حسب الأطوال المسموحة متمنيا لهم موسم صيد وفير وخير عليهم.

تقييم المخازينوبين أن القرار جاء بناء على توصيات اللجنة الدائمة للثروة السمكية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هناك دراسة ما زالت قائمة لتقييم مخازين أسماك الكنعد عن طريق جمع بيانات الطول والوزن وجهد الصيد وإدخالها في النظام الخاص بالدراسة «برنامج معاينة إنزال الكنعد لدول مجلس التعاون الخليجي» وتكون من فرضتي صيد رئيسيتين وهما «فرضة دارين - وفرضة الجبيل»، والتي يتم تقييمها سنويا عن طريق المختصين؛ لرفع توصيات سنوية عن طريق الاجتماعات الدورية لأعضاء الفريق والمكون من كل دول المجلس.

التزام بالتوصياتوأكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد خالد الشويرد، على ضرورة التزام الصيادين بالأطوال المسموح بصيدها، حيث إن الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لأسماك الكنعد هو 65 سم، حسب توصية الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.