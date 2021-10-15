شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر شهرين.. فسح صيد «الكنعد» بساحل الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
حسن التعاونولفت م. المطيري، إلى أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن تطبيق حظر الصيد بواسطة الشباك الخيشومية يستهدف الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد، لأن الصيد بواسطة تلك الوسيلة يعتبر عشوائيا وليس انتقائيا مثل باقي الوسائل، والتي تساعد في الحفاظ على الصغار وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض. مشيرا إلى حسن تعاون جميع الصيادين وتحملهم المسؤولية حيال تطبيق القرار خلال الفترة الماضية، كما حثهم على التقيد بصيد الأسماك حسب الأطوال المسموحة متمنيا لهم موسم صيد وفير وخير عليهم.
تقييم المخازينوبين أن القرار جاء بناء على توصيات اللجنة الدائمة للثروة السمكية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هناك دراسة ما زالت قائمة لتقييم مخازين أسماك الكنعد عن طريق جمع بيانات الطول والوزن وجهد الصيد وإدخالها في النظام الخاص بالدراسة «برنامج معاينة إنزال الكنعد لدول مجلس التعاون الخليجي» وتكون من فرضتي صيد رئيسيتين وهما «فرضة دارين - وفرضة الجبيل»، والتي يتم تقييمها سنويا عن طريق المختصين؛ لرفع توصيات سنوية عن طريق الاجتماعات الدورية لأعضاء الفريق والمكون من كل دول المجلس.
التزام بالتوصياتوأكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد خالد الشويرد، على ضرورة التزام الصيادين بالأطوال المسموح بصيدها، حيث إن الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لأسماك الكنعد هو 65 سم، حسب توصية الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.