شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. 4 مراحل لمعالجة مخاطر «المباني المدرسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص لـ«اليوم» أن «لجنة السلامة لمباني وزارة التعليم بالمنطقة، التي شكلتها الإدارة العامة للتعليم، تستهدف زيارة 1317 مبنى، بهدف تقييم الجوانب الإدارية، ووسائل السلامة، وسلامة الكهرباء، والسلامة الإنشائية، إضافةً إلى المحيطين الداخلي والخارجي للمدرسة».

خطط تشغيلية

وأوضح أن أعمال اللجنة، التي جاءت بمشاركة 14 مكتب تعليم، و3 إدارات «الأمن والسلامة، والمباني، والإشراف»، بدأت بلقاء تعريفي، مشيرًا إلى أن اللجنة تضمن عبر فرقها الميدانية، مراعاة التناسب بين الفرق وأعداد المدارس، بما ينهي مهام اللجان خلال الوقت المحدد.

وأضاف إن اللجنة سترفع خططها التشغيلية الميدانية للجنة الرئيسة في وزارة التعليم، ومتابعة سير أعمال الزيارات الميدانية باستمرار، وتشمل اللجنة دراسة كل مبنى بعد حصرها وتحليل المخاطر وتحديد النطاقات لها.

مخاطر عاليةوأفاد الباحص بأن من مهام اللجنة، رفع الخطة العلاجية للمدارس ذات المخاطر العالية لمدير التعليم للعمل عليها، وأن فرق العمل ستنفذ الزيارات باستمرار ورفع استمارات تقييم السلامة دورياً للجنة الفرعية وإدخال بيانات الاستمارات إلكترونيًا.

4 مراحلوبيَّن أن مراحل تنفيذ اللجنة ستتم بأربع مراحل، الأولى لمدة أسبوعين وتشمل إعداد خطط التنفيذ والزيارات الميدانية وعقد ورش العمل لفرق العمل، وعقد لقاء تعريفي مع مديري المكاتب، فيما تستمر المرحلة الثانية أربعة أسابيع، وتبدأ بزيارة المباني المدرسية الواقعة في النطاق الأحمر والمدارس الموصى بإخلائها.

وتابع: تشمل المرحلة الثالثة ومدتها أسبوعان دراسة وتحليل المخاطر بناءً على نتائج الزيارات وإعداد التقرير الشامل متضمناً الخطة العلاجية والدعم المطلوب لجهاز الوزارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة تتسم بالاستمرارية لتنفيذ الخطة العلاجية للملاحظات ذات الخطورة العالية واستكمالها وإعداد التقارير الدورية لما تم إنجازه.

حصر المدارسمن ناحيته، قال مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة، د. سعيد الزهراني: إن اللجنة ستحصر جميع مدارس المنطقة الشرقية بكل أنواعها الحكومية والأهلية وغيرها، وجميع المراحل، طبقًا لقرار مساعد وزير التعليم د. سعد الفهيد، وبناء على التنظيم الوارد في القرار بعضوية إدارة الأمن والسلامة وإدارة المباني ومدير السلامة في مديرية الدفاع المدني أو مَنْ يمثله في المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت في تحديد فرق العمل في مكاتب التعليم بالمنطقة لتنفذ الزيارات المدرسية وتنفيذ الخطط التشغيلية وإعداد التقارير اللازمة.

معايير السلامةمن جهته، أكد مدير إدارة المنشآت في المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد م. حمد القحطاني، التعاون بين وزارة التعليم والمديرية العامة للدفاع المدني، منوهاً بأهمية زيارات المدارس والمباني التعليمية، ومشاركة الدفاع المدني في مراعاة السلامة، بالإضافة إلى تطبيق خطط الإخلاء الوهمي في كل مدرسة، وتدريب كل منسوبي ومنسوبات المدارس على تطبيق معايير السلامة في كل منشأة.

تحديات وحلول في نفس السياق، ناقش أمين الشرقية م. فهد الجبير، مع مدير عام تعليم المنطقة د. سامي العتيبي، أبرز التحديات والحلول للمشاريع التعليمية الجديدة، والخدمات والمرافق التي تخدم المشاريع الجديدة، وآليات معالجتها، مشيدًا بالشراكة بين الأمانة وإدارة التعليم، وذلك من خلال الدور البارز في المشاركة بالعديد من البرامج المجتمعية والتطوعية كالبرامج البيئية وأعمال الزراعة والتشجير وغيرها من البرامج، التي تخدم الوطن والمجتمع الداعمة لبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة.

تنسيق دائموأشار إلى التنسيق الدائم بين الأمانة وإدارة التعليم للوصول لاحتياجات ومتطلبات أهالي الأحياء من الخدمات البلدية والمرافق التعليمية والرياضية، وتحديداً الطلاب والطالبات القاطنين فيها، والأخذ بالاعتبار المتطلبات الأساسية كمدارس، وكذلك الأخذ بمقترحاتهم لتنفيذ ما يعود بالنفع في تطوير الخدمات منها للمشاريع التعليمية المستقبلية، وتدليل كل الصعاب «إن وجدت»، مُثمّناً كل الجهود المبذولة من قبل تعليم المنطقة الشرقية في كل مبادراتها للارتقاء بعملية التعليم وفق رؤية المملكة 2030.

برامج ومبادرات

بدوره قدم مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، شكره لأمين الشرقية م. فهد الجبير على الجهود المبذولة من خلال برامج ومبادرات أمانة المنطقة الشرقية، التي تخدم القطاع التعليمي، وتطور العملية التعليمية.