شكرا لقرائتكم خبر عن «مختبر النقل المركزي».. مهام بحثية ورقابية لرفع جودة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مهام المختبر المركزي ودوره في الفحص والتقييم لمواد الطرق، وتقييم مصانع إنتاج المواد المستخدمة في الطرق، وتقديم الاستشارات الفنية والدراسات المتعلقة بالمواد، إضافة إلى التدريب الفني لمهندسي وفنيي ومراقبي وزارة النقل والجهات ذات الصلة بالقطاع.

وقالت إن المختبر الذي أنشئ مطلع 1436هـ، يهدف إلى رفع كفاءة الأداة وتعزيز معايير الجودة، من خلال تطبيق معايير الاختبارات القياسية لمختلف مواد الطرق، وكفاءة التشغيل والأداء، وتطبيق الأنظمة الإلكترونية، وإجراء البحوث والدراسات لتطوير وتحسين مواصفات المواد، لتوفير نظام جودة متكامل يمتاز بالفعالية والكفاءة والاستدامة ويواكب التطور التقني، ويضمن جودة الطرق.

ويضم المختبر عدة أقسام من بينها «التدريب»، وهو المسؤول عن تدريب منسوبي وزارة النقل الموجودين في المقر الرئيسي على كيفية أخذ المواد واختبارها، إذ يتم توزيعهم على الأقسام وتدريبهم لمدة لا تقل عن 4 أسابيع، ويمنح للمتدربين نماذج وجداول يومية للتدريب.

كما يشمل قسم «الأبحاث» المسؤول عن توقع أداء الخلطات الأسفلتية والرابط الأسفلتي في المستقبل لضمان جودة الطرق، وقسم التربة والركام وهو المسؤول عن طبقات الأساس الحصوي، إضافة إلى قسم الكيمياء والسلامة لإجراء الاختبارات الخاصة بالمواد الكيميائية لدهانات الطرق واستخلاص البيتومين لعينات الاستلام النهائي للمشاريع، إلى جانب قسم الخلطات الأسفلتية، وكذلك الرابط الأسفلتي.

وينفذ المختبر جولات تفتيشية مفاجئة دوريا على مشاريع التنفيذ والصيانة للتحقق من جودة الأعمال وأساليب الإنتاج والتنفيذ بمشاريع الطرق.

يذكر أن المختبر المركزي قد حصل على شهادة الأيزو العالمية في عام 2017، وهو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، والمزود بأحدث التقنيات.