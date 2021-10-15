شكرا لقرائتكم خبر عن 90 جراحة ناجحة لأورام الغدد والثدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت مستشفيات صحة الجوف 90 جراحة ناجحة لأورام الغدد والثدي، خلال العام الحالي 2021م. وأوضحت صحة الجوف أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية للعمليات الجراحية التي تجرى بالمنطقة، دون الحاجة للإحالة خارج مستشفيات المنطقة، لافتة إلى أن الفرق الطبية من خلال برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر، أنهت - بفضل الله - معاناة 90 مريضا، وجرى تجهيز مستشفياتها ومركز الأورام بصحة الجوف بكل ما يحتاجه المرضى، إضافة إلى إجراء 100 خزعة، ومعاينة 600 مريض خلال الفترة نفسها.