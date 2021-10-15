شكرا لقرائتكم خبر عن 36 إصابة بكورونا.. و«الصحة» تدعو للمسارعة في استكمال التحصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الصحة إلى استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للإسهام في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.

مستجدات الفيروس

وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 36 حالة مؤكدة، وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 113 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547.807 حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي 536.817 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8.755 حالة.

مركز الاستشارات

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.