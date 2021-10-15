شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير محيط 50 مسجدا وجامعا بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة، أولى مبادرات الحملة الوطنية «لنجعلها خضراء» التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة بعض الأجهزة الحكومية، واستهدفت محيط 50 مسجدا وجامعا كمرحلة أولى، في إطار حرص الوزارة على مواكبة رؤية المملكة 2030. وبين المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالباحة مرزوق الرويس، أن تنفيذ المبادرة يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بهدف الاستفادة من مياه الوضوء بعد فلترتها لري الأشجار المحيطة بالمساجد، مشيرا إلى أن المبادرة تمر بعدة مراحل بدأت بالجوامع الكبرى.