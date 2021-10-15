شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني: لوائح محدثة لمعالجة تذاكر الرحلات الملغاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني لوائح محدثة لمعالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة بسبب جائحة «كوفيد-19»، وذلك لمنح المرونة اللازمة لإجراءات السفر والمحافظة على أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات والتركيز على تحسين تجربة المسافرين وحفظ حقوقهم. ووجهت هيئة شركات الطيران العاملة في المملكة الناقلات الجوية التي ألغت أي رحلة جوية بسبب الجائحة، بمعالجة أوضاع المسافرين.

وبينت أنه في حال اختيار المسافر فسخ التعاقد، تعاد له قيمة التذاكر «خط السير غير المستخدم» حسب وسيلة الدفع، وفي حالة إصدار قسيمة تبادلية للمسافر، تتاح له إعادة استخدامها أو استردادها، بحسب رغبة المسافر دون دفع أي مبالغ أو رسوم إضافية مقابل إعادة الاستخدام أو الاسترداد، وثالثا: في حالة قبول «المسافر» إعادة جدولة رحلته، فلا يترتب على ذلك تحصيل أي مبالغ أو رسوم إضافية إذا كانت على خط السير نفسه، وإذا طلب المسافر تغيير خط السير، فيحق للناقل الجوي تحصيل فرق السعر فقط دون إضافة أي رسوم أخرى بغرض إعادة الجدولة أو الإصدار.