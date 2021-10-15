شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والجمارك» تضبط 900 مخالفة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 8500 زيارة تفتيشية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، عن ضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير ضريبية، أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وكذلك عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، بالإضافة إلى نقص أختام الضريبة على منتجات التبغ.

وشملت الزيارات التفتيشية عددا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والخدمات المهنية، وقطاع المقاولات.

وأكدت الهيئة أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات والتجارية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة. وجددت دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة الضريبية السارية في المملكة، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.