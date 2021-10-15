شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختبارات المحاكية» تضيف 6 درجات لنتائج أداء الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن احتساب نسبة الطالب في الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية ضمن المهام الأدائية للطالب في المواد المستهدفة، بما لا يقل عن 10% من درجات أعمال السنة، أي 6 درجات تضاف لنتائج المهام الأدائية، والتي تشمل الواجبات والبحوث والمشاريع والتقارير.

وأوضحت أن الطالب الذي تكون درجته في الاختبار بين 90 و100، سيحصل على الدرجة الكاملة 6 درجات، في حين يحصل الطالب الذي تكون درجته في الاختبار بين 80 و89 درجة على 5 درجات ونزولا، حتى درجة واحدة لمن تكون نسبته في الاختبار أقل من 30%.

وشددت الوزارة على إرسال التقارير من المدارس لإدارات التعليم أسبوعيا، على أن يرصد المعلم للطالب الدرجة الأعلى التي حصل عليها في جميع الاختبارات المحاكية حتى وقت الرصد، مع إتاحة الاختبار للطالب لمدة 24 ساعة، مشيرة إلى أحقية المعلم في توزيع الـ 6 درجات وفق ما يرى في نطاق درجات المهام الأدائية، مع إضافة درجة الاختبار المحاكي لفترتي الفصل الدراسي وتحتسب استثناء للفترة الثانية لهذا الفصل، مع احتساب درجات الاختبارات المحاكية الدولية والتحصيلية ضمن درجات المهام الأدائية للطالب حسب طبيعة المادة.

وكانت وزارة التعليم أطلقت الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية PISA، TIMMS، PIRLS والاختبارات التحصيلية مطلع الأسبوع الماضي، والموجهة للطلبة في جميع مدارس التعليم العام، لتكون ضمن التطبيقات الصفية التي يجريها المعلمون في حصص اللغة العربية، والعلوم والرياضيات بصفة دورية طوال العام الدراسي 1443هـ، من خلال نظام «اختبار» الإلكتروني، والتي تهدف للرفع من نواتج التعلم وأداء الطلاب في الاختبارات الدولية على التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا.