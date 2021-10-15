شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تحيات الملك وولي العهد لأمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث نقل سموه، لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.

فيما حمَّل سمو الشيخ تميم بن حمد، سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.