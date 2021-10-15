شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي نظام ماك، وهو أداة حاسوبية تعمل تحت نظام ماك وتستخدم في البحث عن نصوص الآيات القرآنية في المصحف وإدراجها في برامج النشر المكتبي بصيغة خط حاسوبي بالرسم العثماني المطابق للرسم المستخدم في مصحف المدينة النبوية.

وتتميز النسخة بمصحفين كاملين بالرسم العثماني الموافق لمصحف المدينة النبوية، أحدهما برواية حفص عن عاصم والآخر برواية ورش عن نافع، وإمكان كتابة وإدراج الآيات القرآنية مباشرة في برنامج تحرير النصوص وبرامج الرسم المشهورة بصيغة خط True Type Font، أو بصيغة خط حاسوبي متوافق مع معيار الترميز الدولي Unicode مما يسهل أعمال التحرير والتنسيق.

وتدعم النسخة المحدثة العديد من برامج الرسم، وبرامج النشر المكتبي مثل إن ديزاين indesign وإليستريتور illustrator والفوفوتشوب photoshop.