شكرا لقرائتكم خبر عن 8400 تحليل مخبري بـ «الغذاء والدواء» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يزيد على 8400 تحليل مخبري، على 3804 عينات في مختبراتها خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، وتصدرت العينات التي شملها التحليل مياه الشرب ولحوم الدواجن والأقراص والكبسولات ومستحضرات التجميل أكثر العينات التي شملها التحليل.

وأوضحت الهيئة، أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغ 3260 عينة، أُجريَ عليها 7786 تحليلاً مخبرياً، شملت المياه المعبأة للشرب واللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات وأغذية الأطفال والعسل والأغذية الخاصة بالطيور والدواجن، كما استقبلت 544 عينة من المستحضرات الدوائية أُجريَ عليها 618 تحليلاً مخبرياً، تضمنت أقراص وكبسولات ومستحضرات تجميل وفيتامينات ولقاحات ومكملات غذائية ومنتجات عشبية ومعقمات.