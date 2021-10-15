شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 567 ألف متر طولي بطرق عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت الأعمال معالجة أكثر من 567,081 مترا طوليا للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية خلال 90 يوما، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق، من خلال معالجة نحو 201,869 مترا مربعا لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ 11,934 عمود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، والتي بلغ حجمها 176,650 مترا مربعا، وإزالة وتحسين 18,803 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 272,585 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة أكثر من 31,819 مترا مربعا من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1,980 مركبة تالفة، ومعالجة 8,065 حاوية نفايات.