أنور: كوّن مجموعة متجانسة
من جانبه، قال اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور عن العلامة التي حصل عليها المنتخب السعودي: «المدرب رينارد استطاع أن يكوّن مجموعة شابة قادرة وبقوة على الظفر بالعلامة الكاملة من خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، فالملاحظ في لعب المنتخب السعودي أنه قادر على اللعب بمنظومة واحدة فلا يعتمد على نجم أو لاعب فالكل مهم في الخارطة لدى رينارد الذي هو أصلاً مدرب منتخبات وقادر على توليف مجموعة تقوده إلى أبعد من التصفيات إذا حافظ عليها»، وأضاف: «المنتخب السعودي استطاع أن يظفر بـ12 نقطة من خلال 4 جولات وكان نداً قوياً في تلك المباريات وأصبح وضعه رائعاً في مجموعته متمسكاً بالصدارة. وأيضاً لا ننسى الداعم للأخضر السعودي الجماهير السعودية التي ساندت وبقوة المنتخب السعودي وكانت الدعامة القوية له في هذه التصفيات»، واختتم بقوله: «هدفنا واضح هو الحضور المشرف في مونديال قطر والظهور بصورة مشرفة ومنافسة، فأنا أعتبر رينارد أنه كتب له تاريخاً مع الأخضر السعودي وقادر على فرض الكثير مع الكتيبة الشابة التي أصبحت آمالاً للشارع السعودي بمونديال قطر 2022».
الحربي: التعاون أثمر نتيجة
فيما جيّر المحلل الفني جاسم الحربي حصول الأخضر على العلامة الكاملة إلى التعاون من الجميع مع المدرب رينارد من جميع المسؤولين ومن جميع اللاعبين وكذلك الجماهير الرياضية وكذلك الشريك الإعلامي فالكل تعاون وكانت النتيجة الأهم النقاط الثلاث. وأضاف: «الأهم تحقيق النقاط الثلاث في كل جولة والثبات على تشكيلة واحدة للانسجام فهي ضرورية جداً لبذل أداء جماعي في المستطيل الأخضر، فالعملية تعاونية نظراً للمستوى الثابت الذي يقدمه معظم لاعبي منتخبنا، كما أن الرقابة اللصيقة مهمة جداً للاعبي المنتخب لأننا عانينا كثيراً من الكرات الهوائية أمام المنتخبات المنافسة. كما أود التحدث عن التنظيم الدفاعي وتمركز اللاعبين، فالأمر يحتاج إلى تصحيح لعدم سهولة اختراق الدفاع».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه رينارد مع الأخضر full mark لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.