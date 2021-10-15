اخبار الرياضه السعوديه رياضة المرأة.. إنجاز بلا اهتمام إعلامي

محمد بن مسعود - الدمام - مع دخول المرأة السعودية في المنافسات الرياضية لمختلف الألعاب وتحقيق الكثير من الإبداع والإبهار والإنجاز؛ هناك مطالبات بمساحات أكبر للبرامج الرياضية في الفضائيات لبث المنافسات النسائية، كما تؤكد مذيعة برنامج صدى الملاعب في قناة «إم بي سي» هند بو مشمر، مقترحة تنفيذ برامج تحليلية لتقييم اللاعبات والحكمات بعد المنافسات، بإشراف معدة متخصصة بالرياضة النسائية وفريق عمل يتملك خبرة كافية.

مهتمات: ساعة أسبوعية تكفي للرياضة النسائية

ثمة آراء أخرى للمهتمات بالرياضة النسائية، إذ أوضحت رازن الياسمين والجازي سعود أن القنوات الفضائية لم تعطِ اهتماماً بالرياضة النسائية، ولها غياب كبير عن المشهد الرياضي النسائي في كل الألعاب، بعكس الصحافة الورقية والإلكترونية التي تهتم كثيراً بالرياضة النسائية بشكل ملحوظ، وأكدتا أن حماس كل الرياضيات يخفيه عدم اهتمام القنوات الفضائية، مطالبتين ببرامج على الأقل للاهتمام بالرياضة النسائية وإن كان ساعة في الأسبوع على الأقل.

أمل: شح في الأقلام الرياضية النسائية

الصحفية المتخصصة في الرياضة النسائية أمل إسماعيل، تؤكد حاجة الرياضيات لذلك الاهتمام، بتخصيص برامج رياضي مستقل يومي أو أسبوعي لنقل المنافسات الرياضية النسائية وتحليلها فنياً، له ميزانية خاصة ووقت ثابت، تعده صحفية رياضية كونها الأكثر قدرة على إيصال الرسالة والحديث عن رياضة المرأة بشكل أفضل، موضحة أن الإعلام الرياضي النسائي ينقصه الكوادر الإعلامية المتمكنة، مع وجود شح في الأقلام النسائية الرياضية المتمكنة صاحبة الخبرة الميدانية.

وفاء: الإعلام هضم حق اللاعبات المتميزات

مدربة اللياقة البدنية وفاء عبدالله، أكدت أن الإعلام الرياضي النسائي لم يهتم باللاعبات المتميزات الحاصلات على الجوائز محلياً وإقليمياً وعالمياً، خصوصاً أن لدينا لاعبات مبدعات قدمنا الكثير مع الدعم الموجه لهن من وزارة الرياضة إلا أن الإعلام الرياضي لم يُخرج برنامجاً نسائياً واحداً يبرز جهود تلك المتميزات، غالباً الاهتمام بكرة القدم الرجالية، مقترحة وجود برنامج رياضي نسائي يهتم بكل الألعاب، تقوده إعلامية صاحبة خبرة بهذا المجال.

روابي: لا اهتمام للفضائيات بالرياضة النسائية

طالبة الإعلام روابي الثبيتي، توضح أن القنوات التلفزيونية العربية لم تعطِ الرياضة النسائية حقها مثل ما تفعله القنوات الأجنبية، وتطمح لوجود برامج رياضية نسائية لرفع الوعي الرياضي عن الرياضة النسائية، خصوصاً أن الرياضة النسائية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكدة أن وجود البرامج الرياضية النسائية يساهم في اكتشاف المواهب، وتشجيع النساء على ممارسة الرياضة لزيادة النشاط البدني، مشيرة إلى أنه ينقصنا الحملات الإعلامية صوب الرياضة النسائية.

لاعبات: البرامج النسائية تقارير فقط

اللاعبات كان لهن رأيهن في ضعف اهتمام الفضائيات بالرياضة النسائية، إذ أكدت لاعبة ألعاب القوى حنان الثبيتي ولاعبتا كرة القدم وعد عيسى وتهاني الزهراني أهمية وجود برامج لنشر الثقافة الرياضية النسائية لإظهارها للعالم الخارجي، وتطوير البرامج الرياضية بالمدارس ومقرات التربية البدنية، وإنشاء أكاديميات نسائية لاكتساب المعرفة العلمية للرياضة النسائية، مشيرات إلى أن الإعلام الرياضي النسائي ينقصه إثبات وجود، فالفقرات الرياضية النسائية مجرد تقارير فقط.