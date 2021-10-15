واشنطن: التزام أمريكا تجاه تايوان "صلب كالصخر"

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى البيت الأبيض، يوم الخميس، التزام أمريكا تجاه قضية تايوان في تصاعد التوتر مع بكين. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان “صلب كالصخر”. © AFP 2021 / PHILIP FONG وأضافت ساكي “سنواصل دعم تايوان في الدفاع عن النفس”. يذكر أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وتتصدى بقوة لأي محاولات دبلوماسية للاعتراف بالجزيرة كدولة مستقلة. وتصاعدت التوترات في المنطقة، وتم رصد طائرات عسكرية صينية قبالة سواحل تايوان، حيث تم الإبلاغ عن 150 طلعة جوية في الأسبوع الماضي. يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

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