محمد بن مسعود - الدمام - بقيادة الماس : وفد إدارة صندوق صيانة الطرق ووزارة الأشغال الأشغال يتفقد تأثيرات اعصار شاهين في المكلا

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق بالمحافظات المحررة المهندس معين الماس بأن توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي تقضي بمشاركة الصندوق مع السلطة المحلية في تنفيذ سلسلة التدخلات العاجلة والسريعة خلال هذه الفترة لأعاده البنية التحتية لمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

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جاء ذلك خلال ترأسه زيارة وفد من إدارة صندوق صيانة الطرق و وزارة الأشغال العامة والطرق للاطلاع على حجم الاضرار والتدخلات العاجلة جراء تأثيرات اعصار شاهين بمدينة المكلا ، بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين،مؤكداً بأن إدارة صندوق الطرق ستعمل بمشاركة السلطة المحلية على إعادة الوضع للمكلا، ما كانت عليه سابقاً وأفضل.

وكان في استقبال الوفد الذي ترأسه المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق بالمحافظات المحررة، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، والذي بدوره قُدم للوفد خلال الزيارة تقرير تفصيلي عن حجم أضرار السيول والأمطار جراء تأثيرات اعصار شاهين بمدينة المكلا والتدخلات العاجلة المطلوبة، حيث ناقش الجميع مقترحات لعدد من المشاريع المزمع تنفيذها بساحل حضرموت

ونقل بارزيق للوفد الزائر تحايا محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني , وقدم عدد من الأفكار والمشاريع الهامة في جانب البنية التحتية , ومؤكداً على إبداء السلطة المحلية بالمحافظة تعاونها مع صندوق صيانة الطرق ووزارة الأشغال العامة لتحسين البنية التحتية بشكل عام في ساحل حضرموت .

وخلال الزيارة طاف وفد الصندوق ووزارة الأشغال برفقة الوكيل بارزيق بأحياء مدينة المكلا للاطلاع عن كثب على حجم أضرار السيول والأمطار جراء تأثيرات اعصار شاهين، بحصور كلاً من بحضور المسؤولين المحلين في إدارة صندوق الطرق ووزارة الأشغال والسلطات المحلية والجهات المعنية في المكلا وساحل حضرموت.