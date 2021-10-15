هل يمكن دفع نصف الفاتورة لمنع الانقطاع؟.. «السعودية للكهرباء» ترد

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، خطوات دفع نصف فاتورة الكهرباء.

وقالت الشركة، عبر حسابها «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر، إنه يمكن سداد نصف إجمالي المبلغ أو أكثر فقط عبر تطبيق البنك كالتالي:

اختيار أيقونة سداد فاتورة لمرة واحدة

اختيار أيقونة الشركة السعودية للكهرباء

ادخال رقم الحساب

النقر مرتين على المبلغ السابق وأزالته

ادخال المبلغ الجديد المراد سداده

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للشركة من أحد المشتركين، قال فيه: هل ممكن دفع جزء من الفاتورة لمنع الانقطاع؟ أم يلزم دفع المبلغ كاملًا؟

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