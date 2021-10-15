إيقاف موظف لحصوله على 45 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي بإحدى المناطق

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت الجهات المعنية، موظفًا بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ (54,700) أربعة وخمسين ألف وسبعمئة ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بينها إيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ (54,700) أربعة وخمسين ألف وسبعمئة ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ (714.000) سبعمائة وأربعة عشر ألف ريال.

وأشار المصدر إلى أن الموظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لم يقدم ما يثبت سلامة مصدر هذه الأموال.

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