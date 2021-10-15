«الطب الشرعي بصحة حائل» تصدر تقاريرها عن حصيلة سبتمبر 2021

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل، حصيلة جهودها بشأن شهر سبتمبر، وتضمنت إصدار 15 تقريرًا شرعيًّا.

وتفصيلًا، أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 12 تقريرًا طبيًّا لمتوفين، و3 تقارير لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل 9 جثامين إلى بلدانهم، كما نفذت لقاءين علميين.

يذكر أن «صحة حائل» تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.