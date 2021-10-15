النيابة العامة: يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة، أنه يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن».

وأضاف أنه يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف.

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