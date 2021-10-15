هيئة الرقابة تحذر: مستمرون بضبط كل معتدٍ على المال العام حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

كما أكدت الهيئة مساءلته المعتدي على المال العام أو مستغل وظيفته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صرح بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بشأنها.

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