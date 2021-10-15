محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أنها مستمرة في رصد وضبط من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وقالت الهيئة إن من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته سوف يخضع للمساءلة حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، بحسب موقع “عاجل”.
وأشارت إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مؤكدة في الوقت ذاته على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مجموعة من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وأنها تستكمل الإجراءات النظامية بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرقابة السعودية: المعتدون على المال العام سيحاسبون حتى بعد خروجهم من الوظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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