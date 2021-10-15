شاهد .. صحة تبوك تفعل اليوم العالمي لسرطان الثدي

محمد بن مسعود - الدمام - الفت الشمري / تصوير: اخلاص الحويطي و الفت الشمري أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم الخميس الموافق ١٤ / أكتوبر / ٢٠٢١ م بتنظيم من إدارة التوعية الصحية بالمنطفة تفعيلاً لليوم العالمي لسرطان الثدي في منتزة الأمير فهد بن سلطان تحت شعار ( كيف كنت – وين صرت ) بجانب العديد من الجهات المشاركة بهدف التوعية وتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن مرض سرطان الثدي.

ويهدف تفعيل المناسبة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، كما تطرقت الأركان التوعوية للبرنامج وهي :قطاع المراكز في مستشفى الملك فهد التخصصي و قطاع المراكز في مستشفى الملك خالد و مجمع إرادة للصحة النفسية إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة و جامعة تبوك وعدد من المراكز الخاصة للتعريف بسرطان الثدي، وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر عنه، وطرق الفحص الذاتي للثدي.

كما تواجد العديد من الأطباء وفرق التمريض للإجابة عن جميع الإستفسارات حول مرض سلطان الثدي

وعوامل الخطورة المؤدية إليه وطرق الوقاية منه بالإضافة إلى تواجد العربة المتنقلة للكشف المبكر . ‏ ‏ ‏ ‏

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