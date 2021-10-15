جدة تحتضن ثاني مراحل تجارب أداء الانضمام للأخضر”سيّدات”

محمد بن مسعود - الدمام - تحتضن مدينة جدة ثاني مراحل تجارب أداء الانضمام للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم “سيّدات”، وتشتمل تجارب الأداء على تقييم اللاعبات المشاركات في الجوانب، الفنية والبدنية، بحضور مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات مونيكا ستاب وفريقها الفني.

وشهدت مدينة الرياض أولى محطات تجارب الأداء، خلال الفترة من 1 وحتى 3 أكتوبر الجاري، فيما تختتم مراحل تجارب الأداء بمدينة الدمام في الـ 17 وحتى 19 من الشهر ذاته.