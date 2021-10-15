أيام الفيفا تورط ريال مدريد قبل الكلاسيكو

محمد بن مسعود - الدمام - بات ريال مدريد مهددًا بخسارة أحد لاعبيه البارزين في خط الدفاع، أمام برشلونة في الكلاسيكو يوم 24 أكتوبر ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويتعلق الأمر بإيدير ميليتاو مدافع الفريق الملكي الذي تعرض لإصابة في مباراة البرازيل وكولومبيا، خلال التوقف الدولي الجاري.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ميليتاو يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيترك منتخب بلاده ويعود إلى ريال مدريد، لكن هناك بعض الشكوك حول لحاقه بمباراتي شاختار في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الليجا.

وأوضحت أن النادي الملكي ينتظر وصول المدافع البرازيلي، من أجل إجراء المزيد من الاختبارات الطبية، وتقييم الإصابة بدقة.

وذكرت «ماركا» أن كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرينجي، بات في مشكلة الآن؛ لأن ميليتاو من اللاعبين «غير القابلين للمس» في تشكيلة المدير الفني الإيطالي.