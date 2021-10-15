غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة

محمد بن مسعود - الدمام - تأكد غياب الدولي محمد العويس حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي فترة طويلة، بعد الفحوص التي خضع لها الأربعاء إثر إصابته في مباراة «الأخضر» ضد الصين الثلاثاء الماضي ضمن تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: «أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب محمد العويس بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني، عن وجود إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى».

وأشارت تقارير صحافية إلى أن العويس (30 عامًا) سيغيب مدة شهرين عن الملاعب.

وتعرض العويس، لإصابة قوية بعد كرة مشتركة مع إلكيسون مهاجم المنتخب الصيني، ليسقط الحارس السعودي أرضًا ممسكًا ركبته.

وفشلت محاولات الجهاز الطبي في علاج العويس، ليجري المدرب الفرنسي هيرفيه رينار تغييرًا اضطراريًا دافعًا بالحارس البديل فواز القرني في الدقيقة 69، قبل أن يرتكب الأخير خطأ فادحًا في تلقي الهدف الصيني الثاني.

وغرد اللاعب بعد اصابته «شكرًا لكل اللي سأل عني وتواصل معي، وشكرًا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميلة، كلنا يد وحده، وبإذن الله ندعم بعض ونوصل لكأس العالم».

وانفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن أستراليا، عقب فوزه الصعب على ضيفه المنتخب الصيني 3-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.