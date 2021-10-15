فيليكس: سأنافس مبابي وهالاند على الأفضل في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - قال جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، إنه يثق في قدرته على منافسة النجمين الشابين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند مستقبلاً على لقب الأفضل في العالم.
وأكد اللاعب البرتغالي، في تصريحات لإذاعة تي إن تي البرازيلية: «لم أصل لأفضل مستوى لي بعد، الإصابات الكثيرة مؤخرًا كانت سببًا في هذا الأمر، ولم أحظ بفرصة اللعب لعام كامل دون إصابة».
وتابع: «أعتقد أنه عندما يحدث هذا الأمر، سأكون حينها قادرًا على التواجد في القمة».
وأقر صاحب الـ21 عامًا بأنه يبحث عن «الثبات» في المستوى، لكن من أجل تحقيق ذلك «من الضروري لعب مباريات كثيرة كأساسي»، لأن الدخول كبديل «ليس مماثلاً».
وأوضح: «ثبات المستوى يأتي من المشاركة كأساسي، وعدد المباريات المتتالية التي تلعبها».
وأضاف فيليكس أن علاقته بمدربه في النادي المدريدي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، «طبيعية تمامًا»، لكنه أقر بأنهما لا يتحدثان «كثيرًا» وفقط «عند الضرورة».
واعتبر أيضًا أن من «السهل» اللعب بجوار النجم الأوروجوائي، لويس سواريز، الذي كان «يتابعه كثيرًا» عندما كان يشكل ثلاثيًا رائعًا، مع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في برشلونة.
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