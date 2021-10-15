بايرن يواجه ليفركوزن في البوندسليجا بحثًا عن العودة للانتصارات

محمد بن مسعود - الدمام - برلين – (د ب أ):

يريد فريق بايرن ميونخ العودة لطريق الانتصارات بعد تلقيه أول خسارة في كل المسابقات هذا الموسم عندما يحل ضيفا على فريق باير ليفركوزن يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان بايرن ميونخ خسر في الجولة الماضية أمام آينتراخت فرانكفورت 1/‏2.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف أمام باير ليفركوزن، ولكن قبل أن تبدأ المباراة التي تجمعهما يوم الأحد المقبل، من الممكن أن يعتلي بوروسيا دورتموند أو فرايبورج، مفاجأة هذا الموسم، قمة الترتيب، خاصة أنهما يبتعدان عن الصدارة بفارق نقطة.

ويلعب بوروسيا دورتموند مع ماينز، فيما يلتقي فرايبورج مع لايبزج، وصيف الموسم الماضي غدا السبت.

ويدشن فرايبورج ملعبه الجديد الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري حتى الآن، ولكن الفريق لا ينتابه بالغرور إزاء هذا الأمر.

ويحل ميونخ ضيفًا على ليفركوزن الذي بدأ الموسم الحالي بشكل جيد تحت قيادة مدربه الجديد، جيراردو سيواني، والذي لا يريد أن يتراجع فريقه مثلما حدث في الموسم الماضي عندما خسر تقدمه في البوندسليجا عقب الخسارة 1/‏2 أمام بايرن ميونخ ولم يتمكن بعدها من التعافي من تلك الهزيمة.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي هوفنهايم مع كولون اليوم الجمعة، ويلعب غدًا السبت فرانكفورت مع هيرتا برلين، ويونيون برلين مع فولفسبورج، وجروتر فيورث مع بوخوم، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع شتوتجات، فيما يلعب أوجسبورج مع أرمينيا بيلفيلد يوم الأحد المقبل.