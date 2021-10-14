شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إزالة الكربون عن وسائل النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة إزالة الكربون عن جميع وسائل النقل، من أجل الوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر بحلول عام 2025 على مستوى العالم، وذلك بهدف بناء أنظمة النقل المستدامة التي يحتاجها العالم لبناء مستقبل أخضر وشامل للجميع.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام، مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثاني المعني بالنقل المستدام، الذي انطلق اليوم في العاصمة الصينية بكين، وتستمر أعماله حتى 16 أكتوبر الجاري.

وقال الأمين العام، إن هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتحفيز العمل من قبل الجميع، مشيراً إلى أن قطاع النقل، الذي ينتج أكثر من ربع غازات الدفيئة العالمية، هو المفتاح للمضي قدماً في المسار الصحيح بشأن العمل المناخي.

ومن أجل الوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، لفت الأمين العام الانتباه إلى عددٍ من الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، تشمل الإسراع في إزالة الكربون عن قطاع النقل بأكمله، وضرورة اعتماد مجموعة جديدة من الأهداف الأكثر طموحاً ومصداقية، والتي تتوافق حقا مع أهداف اتفاق باريس، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وسدّ الفجوات في الوصول والسلامة وهذا يعني، وفقاً للأمين العام، مساعدة أكثر من مليار شخص على الوصول إلى الطرق المعبدة، مع توفير مساحات مخصصة للمشاة والدراجات، وتوفير خيارات نقل عام ملائمة، وظروف آمنة للجميع في وسائل النقل العام.

كما أضاف غوتيريش، أن الخطوات اللازمة لتحقيق الوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، تشمل كذلك بناء المرونة في أنظمة النقل، مشدداً على ضرورة أن تستهدف الاستثمارات المخصصة للتعافي من كوفيد-19 النقل المستدام، وتوليد وظائف وفرص لائقة للمجتمعات المعزولة.