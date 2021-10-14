شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. ضبط شاحنة تُلقي مخلّفات الأنقاض غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حجز الشاحنة وتطبيق غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف ريال - تحذير من إلقاء الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية ضبطت إدارة الرقابة والنظافة ببلدية غرب الدمام، شاحنه مخالفة تقوم بإلقاء الأنقاض والمخلفات بمخطط صناعي قريب من المدينة الصناعية الثانية بغرب الدمام. وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام، المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أنه تم رصد المخالفة من قبل إدارة الرقابة والنظافة، إذ كانت إحدى الشاحنات تفرغ حمولتها في الأماكن الغير مخصصة، بمخطط صناعي غير مأهول، في مخالفة صريحة للأنظمة، فيما تم حجز الشاحنة وتطبيق غرامة مالية، تقدر بـ 10 آلاف ريال. وأضاف؛ بأن قائد الشاحنة من الجنسية الباكستانية، بينما الشاحنة تعود لفرد وليس لمنشأة، حيث تم رفع 50 طن من المخلفات المرمية في المخطط، مبينا أنه تم ضبط الشاحنة من قبل بلدية غرب الدمام، ومن ثم تم ابلاغ شرطة الصناعية التابعة لشرطه الظهران. وأكد القحطاني، أنه سيتم رفع الإجراءات لمقام الأمارة بجميع الإجراءات المتخذة، بينما حذر المهندس القحطاني المخالفين من القيام بإلقاء الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مؤكدا على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف، كما سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء، في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.