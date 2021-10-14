موهوبو مانجا للإنتاج يطورون ألعاب تلتيل جيمز العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مانجا للإنتاج، الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، أمس عن عقد اتفاقية جديدة تجمعها مع تلتيل جيمز، وهي شركة عالمية مطورة في مجال الألعاب الإلكترونية وناشر مستقل في مجال الألعاب القصصية بما فيها عناوين «ألعاب AAA». وبموجب هذا التعاون، ستستثمر مانجا للإنتاج في لعبة قادمة وتشارك في تطويرها من خلال فرصة تبادل ثقافي يستفيد منه مجموعة من الموهوبين السعوديين بالاحتكاك المباشر والعمل مع فريق التطوير في تلتيل جيمز.

وأشارت إلى أن هذا التعاون أعلن عنه في قمة سيليكون سلوبس في ولاية يوتاه الأمريكية، والذي يعد أكبر وأبرز مؤتمر تقني في أمريكا، حيث يستضيف 200 مناسبة تقنية يستفيد منها 40 ألف شخص سنويا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري «نحن فخورون بشراكتنا مع تلتيل جيمز، الشركة الرائدة بالإبداع ورواية القصص التفاعلية. تستعد منطقة العالم العربي اليوم لتكون واحدة من أسرع أسواق الألعاب الجديدة نموا، ومن خلال هذه الخطوة نهدف معا لتعزيز شراكات عالمية».