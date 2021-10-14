تأهيل استشاريين ومقاولين أكفاء لمشاريع «كدانة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير إحدى الشركات التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن البدء في استقبال تأهيل الاستشاريين والمقاولين والموردين من ذوي الكفاءة والخبرة في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي ستطرحها كدانه خلال الفترة المقبلة. وتطمح «كدانه» في هذه الخطوة إلى وضع معايير واشتراطات تضمن تنفيذ مشاريعها وفق أعلى مستويات الجودة وحسب الجداول الزمنية الموضوعة في إنهاء تلك المشاريع. وتتطلع الشركة إلى تنفيذ أعمال ومشاريع في المدى القصير ضمن خطتها في موسم حج العام المقبل، حيث تأتي تلك الأعمال في تحسين وتنويع جودة الخدمات المقدمة ومشاريع متوسطة وطويلة المدى بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركزا حضريا مستداما ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية.

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