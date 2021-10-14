شكرا لقرائتكم خبر استبدال 47 ألف لمبة في أنفاق العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبدلت أمانة العاصمة المقدسة خلال العام الحالي 2021م نحو 47.000 لمبة مختلفة الأنواع بالأنفاق، مع تشغيل وصيانة مولدات كهربائية، إضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري لبعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الأمانة أنها فرغت من إعداد وتجهيز شبكات الأنفاق كافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وترسية أعمال الصيانة والنظافة بها على عدد من الشركات الوطنية المختصة وتجهيزها بأحدث تقنيات الإضاءة والسفلتة ومراوح التهوية النفاثة والمولدات الاحتياطية وأجهزة إنذار الحريق.

ويبلغ عدد الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 58 نفقا، خصص منها 36 نفقا للسيارات و4 أنفاق للمشاة بمكة، و12 نفقا للسيارات و6 أنفاق للمشاة بالمشاعر المقدسة، فيما تبلغ مساحة الطرق بالأنفاق 410.000 م2. كما تعمل وكالة التشييد والصيانة بالأمانة على ضمان تهيئتها وأدائها بفاعلية من خلال فرق ميدانية مختصة ومقاولين مؤهلين لمتابعة أعمال الصيانة وتفقد مكوناتها من التجهيزات الكهربائية والميكانيكية ووسائل السلامة على مدار الـ24 ساعة.

وتحرص الأمانة على تشغيل شبكات الأنفاق وجسور المشاة بالعاصمة المقدسة وفق أعلى معايير الجودة، حيث جرى مؤخرا تأمين مستلزمات الجسر المعدني بحي الملاوي وإعادة تأهيله، إلى جانب تأهيل عبارة المشاة بحي الإسكان، ومعالجة الشروخ لجدران وأسقف نفق الملك خالد، وتنفيذ أعمال الدهانات للأسطح الخرسانية لنفقَي بئر بليلة وشعب عامر، وصيانة نفق المرور بالسوق الصغير، ومواصلة أعمال النظافة وتشغيل وصيانة السلالم الكهربائية، وصيانة مخارج الطوارئ والإضاءة بدقة متناهية، بما يتناسب مع معايير السلامة المرورية.

إلى ذلك وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس عددا من العقود لمعالجة التشوه البصري في نطاق البلديات الفرعية بمكة المكرمة مع عدد من المؤسسات الوطنية المتخصصة بقيمة إجمالية بلغت 3.714.355 ريالا، ضمن خطة متكاملة لمعالجة التشوه البصري في جميع أنحاء العاصمة المقدسة.

صيانة الأنفاق شملت:

