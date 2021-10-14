شكرا لقرائتكم خبر 67 % من الفئات الطبية المساعدة بالقطاع الخاص وافدون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن سعودة بعض قطاعات الفئات الطبية المساعدة كمتخصصي وفنيي المختبرات، التغذية العلاجية، الأشعة والعلاج الطبيعي، أظهرت أحدث إحصائية أن حجم السعودة ضمن الفئات الطبية المساعدة في القطاع الصحي الخاص لا يتجاوز 32.6%، في حين أن 67.4% من العاملين فيه غير سعوديين.

في هذا الصدد قال مدير عام البنوك والمختبرات بالرياض سابقا الدكتور خالد المطلق لـ»مكة» «إن قرار توطين المختصين والفنيين لهذه الفئة مهم وإن كان قد تأخر أكثر من عشر سنوات، حيث إن الاكتفاء بأبناء الوطن في هذا التخصص يغطي الاحتياج في كل المناطق خاصة وأن مخرجات المؤسسات التعليمية ممتازة.

لدينا متخصصون في كافة التخصصات المخبرية والتخصصات الدقيقة كذلك. معظم المناطق يتوفر فيها الفنيون والأخصائيون وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه». وأضاف بأن هذا القرار سيسهم في القضاء على البطالة من حملة الشهادات المستهدفة بالسعودة، ولا سيما مع وجود الكثير من غير السعوديين يعملون فيه لا سيما في القطاع الخاص والذي ربما يفضل توظيفهم بسبب انخفاض الأجور والذي يتراوح بين 3000 و5000 ريال شهريا.