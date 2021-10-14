شكرا لقرائتكم خبر 67 % من الفئات الطبية المساعدة بالقطاع الخاص وافدون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في هذا الصدد قال مدير عام البنوك والمختبرات بالرياض سابقا الدكتور خالد المطلق لـ»مكة» «إن قرار توطين المختصين والفنيين لهذه الفئة مهم وإن كان قد تأخر أكثر من عشر سنوات، حيث إن الاكتفاء بأبناء الوطن في هذا التخصص يغطي الاحتياج في كل المناطق خاصة وأن مخرجات المؤسسات التعليمية ممتازة.
لدينا متخصصون في كافة التخصصات المخبرية والتخصصات الدقيقة كذلك. معظم المناطق يتوفر فيها الفنيون والأخصائيون وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه». وأضاف بأن هذا القرار سيسهم في القضاء على البطالة من حملة الشهادات المستهدفة بالسعودة، ولا سيما مع وجود الكثير من غير السعوديين يعملون فيه لا سيما في القطاع الخاص والذي ربما يفضل توظيفهم بسبب انخفاض الأجور والذي يتراوح بين 3000 و5000 ريال شهريا.
كانت هذه تفاصيل خبر 67 % من الفئات الطبية المساعدة بالقطاع الخاص وافدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.