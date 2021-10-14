بدء التشغيل التجريبي لحركة وتوقف حافلات مكة للنقل العام

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من جهة أخرى تأتي اختبارات حركة الحافلات وتوقفها داخل مواقع المحطات المركزية، تباعا بعد التشغيل التجريبي الذي أطلق أخيرا للحافلات عبر المسار السابع، والذي بدأ من محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة وانتهي عند محطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.
ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم المكي الشريف والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وأرجاء المنطقة كافة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل؛ ليكون نظاما مستداما، ولا سيما في قلب مكة المكرمة، وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.
مشروع النقل بالحافلات
- 12 مسارا يتكون منها
- 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كلم
- 5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كلم
- 455 محطة توقف للحافلات
- 400 حافلة إجمالي عدد الحافلات منها:240 حافلة عادية
- 160 حافلة مفصلية4 محطات مركزية، و7 جسور، و11 تقاطعا
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