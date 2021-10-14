شكرا لقرائتكم خبر بدء التشغيل التجريبي لحركة وتوقف حافلات مكة للنقل العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تتسارع وتيرة العمل على إنهاء البنية التحتية لمشروع النقل العام بمكة المكرمة «النقل بالحافلات»، شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أخيرا، في البدء باختبارات حركة الحافلات وتوقفها وحركة الصعود والنزول من الحافلة داخل مواقع المحطات المركزية، للتأكد من كفاءة تشغيل الحافلات، قبيل انطلاق المشروع بشكل رسمي.

من جهة أخرى تأتي اختبارات حركة الحافلات وتوقفها داخل مواقع المحطات المركزية، تباعا بعد التشغيل التجريبي الذي أطلق أخيرا للحافلات عبر المسار السابع، والذي بدأ من محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة وانتهي عند محطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.

ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم المكي الشريف والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وأرجاء المنطقة كافة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل؛ ليكون نظاما مستداما، ولا سيما في قلب مكة المكرمة، وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.

مشروع النقل بالحافلات

