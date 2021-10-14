شكرا لقرائتكم خبر احتساب نسبة الطالب في الاختبارات المحاكية ضمن المهام الأدائية في المواد المستهدفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تحديد الوزارة لآلية احتساب درجات الاختبارات المحاكية الدولية والتحصيلية للطالب، بناء على ما ورد في إجراءات التطبيق الواردة بالدليل الفني لتطبيق الاختبارات المحاكية، في مقابل ذلك ترسل التقارير أسبوعيا لإدارات التعليم ، بحيث يتاح الاختبار للطالب لمدة 24 ساعة، كما يقوم المعلم برصد الدرجة الأعلى للطالب التي حصل عليها في جميع الاختبارات المحاكية حتى وقت الرصد، وللمعلم أيضا الأحقية في توزيع الست درجات وفق ما يرى في نطاق درجات المهام الأدائية.
كما تضاف درجة الاختبار المحاكي لفترتي الفصل الدراسي وتحتسب استثناء للفترة الثانية لهذا الفصل، على أن يتم احتساب درجات الاختبارات المحاكية الدولية والتحصيلية ضمن درجات المهام الأدائية للطالب حسب طبيعة المادة.1
المهام الأدائية وتشمل:
- الواجبات
- البحوث
- المشاريع
- التقارير
كانت هذه تفاصيل خبر احتساب نسبة الطالب في الاختبارات المحاكية ضمن المهام الأدائية في المواد المستهدفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.