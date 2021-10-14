احتساب نسبة الطالب في الاختبارات المحاكية ضمن المهام الأدائية في المواد المستهدفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة التعليم آلية احتساب درجات الاختبارات المحاكية الدولية و التحصيلية للطالب، بحيث تحتسب النسبة ضمن المهام الأدائية للطالب في المواد المستهدفة بما لا يقل عن 10% من درجات أعمال السنة أي (6 درجات ) يتم إضافتها لدرجات المهام الأدائية، والتي تشمل ( الواجبات – البحوث – المشاريع – التقارير ) .

وجاء تحديد الوزارة لآلية احتساب درجات الاختبارات المحاكية الدولية والتحصيلية للطالب، بناء على ما ورد في إجراءات التطبيق الواردة بالدليل الفني لتطبيق الاختبارات المحاكية، في مقابل ذلك ترسل التقارير أسبوعيا لإدارات التعليم ، بحيث يتاح الاختبار للطالب لمدة 24 ساعة، كما يقوم المعلم برصد الدرجة الأعلى للطالب التي حصل عليها في جميع الاختبارات المحاكية حتى وقت الرصد، وللمعلم أيضا الأحقية في توزيع الست درجات وفق ما يرى في نطاق درجات المهام الأدائية.

كما تضاف درجة الاختبار المحاكي لفترتي الفصل الدراسي وتحتسب استثناء للفترة الثانية لهذا الفصل، على أن يتم احتساب درجات الاختبارات المحاكية الدولية والتحصيلية ضمن درجات المهام الأدائية للطالب حسب طبيعة المادة.1

المهام الأدائية وتشمل:

