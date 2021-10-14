الأمم المتحدة تؤكد استمرارها في التعاون مع سلطات بيلاروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم الخميس، بأن موظفي هياكل الأمم المتحدة في بيلاروسيا يهدفون إلى استمرار التعاون مع سلطات البلاد، وكذلك مع المجتمع البيلاروسي.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال دوغاريك، على خلفية شكاوى مينسك الأخيرة بحق المنظمة: “نحن على اتصال من خلال القنوات المعنية مع الحكومة البيلاروسية، بشأن القضية التي أثاروها خلال اجتماع ثنائي مع الأمين العام للأمم المتحدة”.

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وتابع “فريق الأمم المتحدة في البلاد، بما في ذلك جميع هياكل الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في بيلاروسيا، ركزوا على مواصلة عملهم مع سلطات البلاد ومن أجل بيلاروسيا.

وأضاف “يتطلع موظفونا إلى مزيد من التعاون مع السلطات البيلاروسية والشركاء المعنيين من المجتمع البيلاروسي، وخاصة في مجال حقوق الإنسان”.

وكان وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، قد قال في نهاية أيلول/سبتمبر، إن بعض ممثلي الأمم المتحدة في البلاد استخدموا أموال المنظمة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم المتظاهرين.

وذكرت بعثة بيلاروسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الثلاثاء الماضي، أن مكتب الأمم المتحدة في بيلاروسيا استخدم بشكل غير قانوني أموال المنظمة لدفع تكاليف خدمات المحامين لـ 23 بيلاروسيا الذين شاركوا في احتجاجات المعارضة العام الماضي.

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