محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات بمنطقة الرياض. أسفرت عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (23) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.مكافحة المخدرات النيابة العامة 14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443 11:56 PM اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته 23 كيلو جراماً من الحشيش المخدر مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته 23 كيلو جراماً من الحشيش المخدر صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات بمنطقة الرياض. أسفرت عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (23) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته 23 كيلو جراماً من الحشيش المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.