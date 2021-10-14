دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه جازان، مؤكدة وقوفها مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأشادت وزارة خارجية البحرين بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الأعمال العدائية الآثمة، التي تستهدف الإضرار بالمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
14 أكتوبر 2021 – 8 ربيع الأول 1443 11:36 PM
أكدت وقوفها مع السعودية لتأمين أمنها واستقرارهاالبحرين تدين إطلاق “الحوثي” طائرة مسيرة تجاه جازان
دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه جازان، مؤكدة وقوفها مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأشادت وزارة خارجية البحرين بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الأعمال العدائية الآثمة، التي تستهدف الإضرار بالمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرة مسيرة تجاه جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.