محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أعلنت وزارة الصحة، فتح باب التقديم على برنامج جديد لتدريب الممارسين الصحيين.
وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يستهدف غير الموظفين المقبولين بالبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعات السعودية حسب التنظيمات المُعتمدة للبرنامج، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
ويهدف البرنامج إلى تدريب الممارسين الصحيين، وفقًا للشروط التالية “أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون المُتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خاص، والالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب”.
وفيما يلي رابط التقديم: https://t.co/JdXRSaaHrY?amp=1
كانت هذه تفاصيل خبر بالرابط.. “الصحة” تفتح باب التقديم على برنامج تدريب للممارسين الصحيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.