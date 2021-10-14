مصر.. طقس الجمعة يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة بهذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم غد الجمعة على المدن والمحافظات في أنحاء الجمهورية.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن الهيئة أن الطقس سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية.

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وقالت إن الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت أن تصبح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 42، والصغرى 26، على أن تكون درجة الحرارة الكبرى في الإسكندرية 33 والصغرى 22 درجة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أسوان 42 درجة والصغرى 26 درجة، بينما سجلت العظمى في قنا 39 والصغرى 26.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المصاحبة للطقس يوم الجمعة، توقعت هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح في بعض الأوقات على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.