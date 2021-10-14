إيقاف طبيب وطبيبة يعملان بأحد مستشفيات «الصحة» لإصدارهما وصفات طبية خاطئة

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت الجهات المعنية طبيبًا وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى وتسلم مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين «تم إيقافهم».

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية وتصدر الأحكام القضائية