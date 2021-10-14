«نشرة عاجل».. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتصدر الأحكام القضائية.. والدفاعات الجوية تدمر مسيرة حوثية تجاه جازان

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: أحكام بالسجن و125 ألف ريال غرامات لـ6 مواطنين؛ بينهم ضابط في جرائم رشوة، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% بمباريات ربع نهائي «أبطال آسيا»، السجن 10 سنوات لضابط في قضية تبديد وتزوير وغسل الأموال، بالفيديو.. لحظة استهداف قوات التحالف الآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بالعبدية، اكتمال وصول القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات

بالسجن والغرامة لمسؤولين بمرور إحدى المناطق بعد اتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ حيث تم الحكم على بعض المشرفين والمسؤولين بمرور إحدى المناطق بالسجن وغرامة مالية.

إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير والحكم عليه بالسجن والغرامة ‏

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ حيث أدانت الهيئة أحد موظفيها في إحدى المناطق بالتزوير والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية.

إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير والحكم عليه بالسجن والغرامة ‏

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ حيث أدانت الهيئة أحد موظفيها في إحدى المناطق بالتزوير والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية.

هيئة الرقابة: أحكام بالسجن و125 ألف ريال غرامات لـ 6 مواطنين بينهم ضابط في جرائم رشوة

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن المحكمة الجزائية المختصة، قضت بإدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (80.000) ثمانين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ثلاثة مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة مالية بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية وتصدر الأحكام القضائية

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

هيئة الرقابة: السجن 10 سنوات لضابط في قضية تبديد وتزوير وغسل الأموال

أعلنت هيئة الرقابة المالية الحكم ابتدائيًّا من المحكمة الجزائية المختصة، بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه (10) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (390.000) ثلاثمائة وتسعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.



بالفيديو.. لحظة استهداف قوات التحالف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية

نشرت قوات التحالف، مقطع فيديو، يوثق لحظات استهداف الآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بالعبدية.‏



شرطة مكة المكرمة تعلن استرداد 10 مركبات مسروقة وتطيح بمقيم ارتكب حوادث جنائية

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من استرداد 10 مركبات مسروقة.



هل يؤثر التدخين على الإنجاب والخصوبة؟.. الصحة تجيب

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تأثير التدخين على الإنجاب وربطت بينه وبين 7 مخاطر على الأجنة.



بالصور.. اكتمال وصول القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات

اكتمل اليوم وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021» بكل أطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة «الظفرة» الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.



الموارد البشرية: إسقاط الضمان الاجتماعي في 3 حالات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي يسقط عن الأشخاص في 3 حالات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلاً: «في حال استخرجت وثيقة عمل حر، هل يتم استبعادي من الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن؟».

التحالف: تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية وخسائر بشرية تجاوزت 150 إرهابيا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا.



تنبيه من «الصحة» بشأن تطبيقي «صحتي» و«توكلنا»: سارعوا للتسجيل

نبهت وزارة الصحة إلى استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للإسهام في الوقاية من المتحورات، مناشدة بالمسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.



وزير الخارجية القطري يستقبل الأمير تركي بن محمد لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، مع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، خلال زيارة الأخير إلى قطر.



الزعاق يتتبع علاقة نجوم «بنات نعش» بموسم الوسم

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، علاقة النجوم المسماة «بنات نعش» بموسم الوسم.



تنويه من «حماية المستهلك» عن فحص كورونا وإصدار شهادات السفر

أصدرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الخميس، تنويهًا بشأن أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر في مدينة الرياض.



تنويه من «حماية المستهلك» عن فحص كورونا وإصدار شهادات السفر

أصدرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الخميس، تنويهًا بشأن أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر في مدينة الرياض.



«التحالف» ينشر مقطع فيديو للحظة استهداف زورق مفخخ تابع للمليشيا الحوثية في الحديدة

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، لحظات استهداف وتدمير أحد الزورقين المفخخين التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية ‏مساء أمس الأربعاء، بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة.‏



التحالف: الدفاعات الجوية تدمر مسيرة حوثية تجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية تدمر مسيرة حوثية تجاه جازان



«نزاهة»: الحكم على موظفين بالشركة السعودية للكهرباء بالسجن وغرامة 50 ألف ريال

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ حيث أدانت موظفين بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال، وأصدرت أحكامًا بالسجن والغرامة المالية عليهم.



أسطورة أستراليا لـ«عاجل»: مواجهة السعودية مُعقدة.. وهذه أسباب سقوطنا في اليابان

تحدث مارك شوارزر، أسطورة حراسة المرمى للمنتخب الأسترالي، عن المواجهة الهامة والمُرتقبة أمام نظيره السعودية، وذلك في المباراة التي ستقام بين المنتخبين منتصف الشهر نوفمبر المُقبل، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



الهلال والنصر.. هل يشهد نصف نهائي «الآسيوية» كلاسيكو سعوديًّا ناريًّا؟

تدخل مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد غدٍ السبت، منعطفًا مهمًا في نسخة هذا الموسم بوصول قطارها إلى محطة الدور ربع النهائي، في إطار أحلام مشروعة بمعترك نصف نهائي سعودي خالص بين الهلال والنصر؛ لضمان وجود طرف وطني في المحطة الختامية لتحقيق اللقب القاري الأهم على صعيد الأندية.



رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% بمباريات ربع نهائي «أبطال آسيا»

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% بمباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة، والتي ستستضيفها المملكة السبت المقبل 16 أكتوبر 2021م بالعاصمة الرياض.

اقرأ أيضًا:

نشرة عاجل.. الإطاحة بمقيم يترصد لعملاء المصارف من كبار السن وتدمير زورقين حوثيين مفخخين