القبض على موظف بشركة المياه حصل على 300 ألف ريال مقابل توصيل الخدمة لـ«مشروع فلل»

الرياض - محمد عبدالله - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية؛ حيث تم القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء تسلمه مبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال من أصل (600.000) ستمائة ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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