القبض على مقيم أثناء تسليمه 100 ألف ريال وهاتف لأحد منسوبي «التجارة» مقابل إلغاء مخالفة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت الجهات المعنية، القبض على مقيم أثناء تسليمه مبلغ 100 ألف ريال وهاتف لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم بينها القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ (100.000) مئة ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.

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