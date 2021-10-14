إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير والحكم عليه بالسجن

الرياض - محمد عبدالله - صدر من المحكمة الجزائية المختصة حكم بإدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإحدى المناطق بالتزوير وحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن المحكمة الجزائية المختصة، قضت بإدانة بإدانة موظف بذات الهيئة بإحدى المناطق بالرشوة والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطنين بالتزوير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهم بالتساوي.

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